Тамара Глоба назвала три знака, у которых начинается белая полоса

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Известный астролог составил свежий гороскоп, в котором особо отметил три знака зодиака. У этих людей начинается полоса везения. Рак

У вас в ближайшее время решатся проблемы и в личной жизни, и в рабочей. Вы можете сейчас получить интересное предложение от начальства – вас ждет повышение. Не упускайте его. А еще можете взять инициативу в свои руки и поговорить с руководством.

Лев

Готовьтесь к череде хороших перемен и увлекательных событий. Наступает отличный период для заключения сделок и крупных покупок – недвижимости, авто, других дорогих вещей.

Скорпион