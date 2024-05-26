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Тамара Глоба назвала три знака, у которых начинается белая полоса

Тамара Глоба назвала три знака, у которых начинается белая полосаСкриншот из видео

Известный астролог составил свежий гороскоп, в котором особо отметил три знака зодиака. У этих людей начинается полоса везения.

Рак

У вас в ближайшее время решатся проблемы и в личной жизни, и в рабочей. Вы можете сейчас получить интересное предложение от начальства – вас ждет повышение. Не упускайте его. А еще можете взять инициативу в свои руки и поговорить с руководством.

Лев

Готовьтесь к череде хороших перемен и увлекательных событий. Наступает отличный период для заключения сделок и крупных покупок – недвижимости, авто, других дорогих вещей.

Скорпион

Вы максимально приблизитесь к достижению заветных целей, над которыми давно работаете. Астролог только напоминает, что не стоит забывать и об отдыхе, иначе здоровье может сильно подвести вас.

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