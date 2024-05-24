В Сыктывкаре откроют Стефановскую площадь для проезда автотранспорта
- 22:45 24 мая
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- Олег Помидоров
Почти на все лето 2024 года главную площадь столицы Коми откроют для движения транспортных средств.
На время ремонта участок улицы Советской от улицы Коммунистической до улицы Куратова будет закрыт с 25 мая по 20 августа этого года. В это время коммунальщики приступят к ремонту теплосетей. Транспортные средства, включая автобусы, будут передвигаться по улице Ленина через Стефановскую площадь.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Сыктывкара, перекрываемый для движения участок захватит оба перекрестка – улиц Советской с Коммунистической и улиц Советской с Куратова. Из-за ремонтных работ также изменится движения автобусов №№ 1, 3, 12, 23, 25, 26, 46, 103, 126.
Для удобства горожан и автолюбителей будет временно открыто движение по улице Ленина через Стефановскую площадь, а также будет выделена полоса движения для общественного транспорта по улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Советской. Также организуют на время ремонта двухстороннее движение по улице Домны Каликовой от улицы Кирова до улицы Интернациональной.