В Сыктывкаре откроют Стефановскую площадь для проезда автотранспорта

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Почти на все лето 2024 года главную площадь столицы Коми откроют для движения транспортных средств. На время ремонта участок улицы Советской от улицы Коммунистической до улицы Куратова будет закрыт с 25 мая по 20 августа этого года. В это время коммунальщики приступят к ремонту теплосетей. Транспортные средства, включая автобусы, будут передвигаться по улице Ленина через Стефановскую площадь.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Сыктывкара, перекрываемый для движения участок захватит оба перекрестка – улиц Советской с Коммунистической и улиц Советской с Куратова. Из-за ремонтных работ также изменится движения автобусов №№ 1, 3, 12, 23, 25, 26, 46, 103, 126.