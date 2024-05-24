Сыктывкарская мэрия пополнила список аварийных домов

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сейчас в перечне ветхих строений находится 790 домов. Как рассказали в администрации столицы Коми, комитет жилищной политики дополнил список домов, которые войдут в новую программу переселения людей из домов, признанных аварийными в период с 2017 по 2021 годы.

Теперь в эту программу включат 790 домов. Собственникам домов нужно будет до 1 июля 2024 года предоставить согласие на переселение с указанием выбранного способа переселения. Ознакомится с новым список можно тут.