В Коми азербайджанца лишили гражданства за совершение преступления

Ранее, 54-летний уроженец Азербайджанской ССР был осужден Верховным судом Республики Коми к реальному лишению свободы по факту совершения ряда преступлений против общественности.

Сейчас полицейскими организована работа по уведомлению мужчины о принятом решении и изъятию у него паспорта гражданина России и загранпаспорта. После отбывания наказания, гражданин Азербайджана должен будет покинуть территорию Российской Федерации. В противном случае его принудительно выдворят за территорию России.