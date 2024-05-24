Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми азербайджанца лишили гражданства за совершение преступления

В Коми азербайджанца лишили гражданства за совершение преступленияфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональное Министерство внутренних дел приняло такое решение, по факту совершения особо тяжкого преступления гражданином Азербайджана.

Ранее, 54-летний уроженец Азербайджанской ССР был осужден Верховным судом Республики Коми к реальному лишению свободы по факту совершения ряда преступлений против общественности.

Сейчас полицейскими организована работа по уведомлению мужчины о принятом решении и изъятию у него паспорта гражданина России и загранпаспорта. После отбывания наказания, гражданин Азербайджана должен будет покинуть территорию Российской Федерации. В противном случае его принудительно выдворят за территорию России.

Управление по вопросам миграции МВД по Коми продолжает работу по этим пунктам.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости