В Коми азербайджанца лишили гражданства за совершение преступления
- 21:30 24 мая
- 0+
- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Региональное Министерство внутренних дел приняло такое решение, по факту совершения особо тяжкого преступления гражданином Азербайджана.
Ранее, 54-летний уроженец Азербайджанской ССР был осужден Верховным судом Республики Коми к реальному лишению свободы по факту совершения ряда преступлений против общественности.
Сейчас полицейскими организована работа по уведомлению мужчины о принятом решении и изъятию у него паспорта гражданина России и загранпаспорта. После отбывания наказания, гражданин Азербайджана должен будет покинуть территорию Российской Федерации. В противном случае его принудительно выдворят за территорию России.
Управление по вопросам миграции МВД по Коми продолжает работу по этим пунктам.