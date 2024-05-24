Жителя Коми обманули, когда он пытался заказать интим-услуги

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Воркутинец перевел злоумышленникам около 400 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в полицию Заполярья обратился 39-летний мужчина. Он сообщил, что во всемирной паутине он нашел сайт, где мог заказать интимные услуги, после чего позвонил по указанному номеру телефона.

После звонка мужчине сообщили, что ему необходимо внести предоплату. Воркутинец перевел нужную сумму. Однако на том конце связи мужчине сообщили, что из-за него заблокировали электронный кассовый аппарат. Затем злоумышленник начал угрожать воркутинец расправой, из-за чего первый вынудил последнего перечислить 342 тысячи рублей.