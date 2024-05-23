В разных районах Коми приступили к ремонту мостов

Сейчас в Усинске подрядчик приводит в нормативное состояние мост на реке Колве. Старое покрытие и барьеры будут демонтированы уже в ближайшее время. Работы в этой зоне должны завершится под конец 2025 года.

Тот же подрядчик проводит ремонтные работы над мостом через реку Вычегду в Корткеросском районе, на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. На данном этапе там выполнили демонтаж переходных плит со стороны Усть-Кулома, фрезерование с вывозкой на площадку, демонтаж выравнивающего и защитного слоев и создание гидроизоляции. Завершение работ на этом участке планируется в октябре 2024 года.