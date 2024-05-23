Бывший сотрудник банка в Коми получал взятки и раскрывал чужие данные

Сыктывкарские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела банка. Мужчину обвиняют в получении взятки, покушении на получение взятки, и в незаконном разглашении банковской тайны.

Следствие считает, что в 2020-2023 году сотрудник банка получил деньги от предпринимателя, с которым банк заключал договоры на выполнение ремонтных работ. За эти взятки, преступник, используя служебное положение, способствовал в заключении нужных договоров. Помимо этого, он передал третьей стороне сведения, содержащие банковскую тайну о счетах одной из компаний.