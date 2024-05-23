Рыба, в которой находят 10-метровые черви: а мы ее сами едим и детям даем

Рыба представляет собой важный источник белка и других питательных веществ для человека, однако существует опасность наличия вредных паразитов. Паразиты могут попадать в тело рыбы через воду, пищу или других рыб. Они могут вызывать различные заболевания у человека, такие как желудочно-кишечные инфекции, аллергические реакции и серьезные органические повреждения.

Одним из наиболее распространенных видов паразитов в рыбе является дифиллоботриоз. Этот паразит может достигать длины до 10 метров и обитать в кишечнике. Если человек употребляет зараженную рыбу без должной термической обработки, это может привести к заражению паразитом. Появляются симптомы, такие как слабость, ухудшение аппетита, тошнота и рвота. Еще одним распространенным видом паразитов является описторхоз, который поражает печень и желчные протоки.