Приставы Коми взыскали почти миллион рублей за нехороший дом

Жительница Визинги решила приобрести дом и землю с помощью материнского капитала и заемных средств, однако качество недвижимости ее не устроило.

В ходе заключения договора купли-продажи продавец дома не скрыл от покупательницы, что нарушил технологию строительства недвижимого имущества, из-за чего снизил на него цену в 2,5 раза.