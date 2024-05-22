Приставы Коми взыскали почти миллион рублей за нехороший дом
- 22:45 22 мая
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- Олег Помидоров
Жительница Визинги решила приобрести дом и землю с помощью материнского капитала и заемных средств, однако качество недвижимости ее не устроило.
В ходе заключения договора купли-продажи продавец дома не скрыл от покупательницы, что нарушил технологию строительства недвижимого имущества, из-за чего снизил на него цену в 2,5 раза.
Однако спустя почти полгода, в ходе разных экспертиз было установлено, что в доме есть критические неустранимые дефекты несущих и других конструкций, что может внезапно привести к обрушению.
Продавец не стал расторгать договор и возвращать 850 тысяч рублей за дом. Тогда женщина обратилась в суд, где и выиграла процесс. Вместе с судебными расходами сумма достигла 922 тысяч рублей.
В последний день, когда должник мог самостоятельно исполнить требования, он пришел в отделение с наличными деньгами. Уже там пристав оформил акт изъятия и внес деньги на депозит службы. Уже оттуда деньги перенаправили взыскателю.