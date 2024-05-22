В Коми задержали похитителя шашлыка

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мужчина ушел из продуктового магазина в Воркуте с шестью упаковками сырого мяса. Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства, в Заполярье сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли в один из местных продуктовых магазинов после сигнала “тревожной” кнопки.

Уже на месте их ждал директор магазина, который заявил правоохранителям, что молодой человек 2004 года рождения пытался украсть шесть упаковок маринованного сырого шашлыка. Общая сумма продукта, который хотел похитить злоумышленник составила более 2000 рублей.