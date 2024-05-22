Два педагога из Коми получат награды от Владимира Путина

Два учителя из Прилузья удостоены наградами от президента России. Теперь педагоги получат государственные награды.



За заслуги в области обраования и за многолетнюю добросовестную работу учителю средней общеобразовательной школы села Летка Василию Плоскову присвоили почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации".



Также почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоили педагогу из средней общеобразовательной школы села Объячево Екатерине Тимушевой.



Подобный указ о присвоении учителям почетных званий подписал президент Российской Федерации Владимир Путин 21 мая.

