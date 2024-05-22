"Страдать будем все": Вильфанд дал прогноз, когда адская жара придет в Россию
- 09:20 22 мая
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- Служба новостей
Согласно прогнозу метеорологов, лето 2024 года в Ярославской области и по всей России будет отличаться особенно жаркой погодой. Ожидается, что температура воздуха может достигать +35°C. Главный синоптик страны Роман Вильфанд подчеркнул, что эта тенденция к высоким температурам сохранится вплоть до осенних месяцев.
Вильфанд также отметил, что прошлогодний сентябрь был аномально теплым и фактически стал четвертым летним месяцем. В этом году также прогнозируется теплый сентябрь, но в отличие от 2023 года, количество осадков будет значительно выше. Это интересное наблюдение, учитывая, что сентябрь 2023 года был самым сухим за всю историю метеонаблюдений.
Согласно прогнозам, жаркая погода начнется уже в самом начале лета и продолжит усиливаться. Таким образом, жителям Ярославской области и всей России стоит готовиться к продолжительному периоду высоких температур, который продлится до начала осени. При этом ожидается, что в сентябре количество осадков будет значительно больше, что может стать некоторым облегчением после длительной жары.