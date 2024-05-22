"Страдать будем все": Вильфанд дал прогноз, когда адская жара придет в Россию

Согласно прогнозу метеорологов, лето 2024 года в Ярославской области и по всей России будет отличаться особенно жаркой погодой. Ожидается, что температура воздуха может достигать +35°C. Главный синоптик страны Роман Вильфанд подчеркнул, что эта тенденция к высоким температурам сохранится вплоть до осенних месяцев.

Вильфанд также отметил, что прошлогодний сентябрь был аномально теплым и фактически стал четвертым летним месяцем. В этом году также прогнозируется теплый сентябрь, но в отличие от 2023 года, количество осадков будет значительно выше. Это интересное наблюдение, учитывая, что сентябрь 2023 года был самым сухим за всю историю метеонаблюдений.