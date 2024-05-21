Синоптики рассказали о погоде в Сыктывкаре на 22 мая

Региональный ЦГМС сообщил свой прогноз погоды на завтра.

Так, 22 мая в республике ожидается облачная погода с прояснениями. В северных районах выпадет небольшой снег, а в южных районах местами будут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На территории Коми ожидается западный и северо-западный ветер, скоростью 8-13 метров в секунду. Днем местами порывы достигнут 15-17 метров в секунду.