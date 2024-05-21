Синоптики рассказали о погоде в Сыктывкаре на 22 мая
- 22:45 21 мая
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС сообщил свой прогноз погоды на завтра.
Так, 22 мая в республике ожидается облачная погода с прояснениями. В северных районах выпадет небольшой снег, а в южных районах местами будут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На территории Коми ожидается западный и северо-западный ветер, скоростью 8-13 метров в секунду. Днем местами порывы достигнут 15-17 метров в секунду.
Температура ночью достигнет+1…-4 градусов, а в отдельных районах опустится до -4…-9. Днем в северных районах -3…+2, а в южных +3…+8. На крайнем юге региона температура достигнет отметки в +5…+10 градусов.
В Сыктывкаре ожидается переменная облачность без осадков. Северо-западный ветер достигнет скорости 8-13 метров в секунду. Температура ночью 0…-2, а днем поднимется до +6…+8.