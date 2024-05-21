Житель Эжвы оказался на скамье подсудимых за угрозу убийством и вымогательство

Зампрокурора Коми утвердил обвинение в рамках уголовного дела в адрес 36-летнего мужчины из Эжвинского района Сыктывкара. Его обвиняют в вымогательстве, угрозе убийством и в незаконном приобретении и хранении оружия.

Следствие считает, что в 2023 году, ранее неоднократно судимый эжвинец, незаконно приобрел охотничий карабин и патроны к нему. Оружие он хранил у себя дома. Помимо этого, мужчина вымогал у двоих своих знакомых деньги, угрожая травматическим пистолетом. Денежные средства он вымогал якобы за оскорбления в адрес его и членов его семьи. Помимо прочего, он угрожал убийством и причинением телесных повреждений. Одну из таких угроз мужчина сказал в адрес матери одного из потерпевших.