Правоохранители обезвредили “террористов” в Сыктывкаре
- 21:45 21 мая
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- Олег Помидоров
21 мая в некоторых образовательных учреждениях республики прошли учения по отработке действий персонала и обучающихся в случае возникновения террористической опасности.
Так, сотрудники региональной Росгвардии вместе с полицейскими и Минобразом Коми приняли участие в учениях на базе сыктывкарского педколледжа.
По легенде в колледж проникли вооруженные люди. Охранник нажал “тревожную” кнопку, после чего на место незамедлительно выехали экипажи Росгвардии и правоохранители. В ходе совместных учений псевдопреступники были обезврежены.
Помимо этого, специалисты инженерно-технической группы ОМОН “Зырянин” с помощь служебный собаки и специальных средств обезвредили подозрительную вещь.
Ответственные за тренировку отметили высокий уровень работы во взаимодействии между структурами и дали положительную оценку после выполнения всех поставленных задач.