Правоохранители обезвредили “террористов” в Сыктывкаре

фото Минобраза Коми

21 мая в некоторых образовательных учреждениях республики прошли учения по отработке действий персонала и обучающихся в случае возникновения террористической опасности. Так, сотрудники региональной Росгвардии вместе с полицейскими и Минобразом Коми приняли участие в учениях на базе сыктывкарского педколледжа.

По легенде в колледж проникли вооруженные люди. Охранник нажал “тревожную” кнопку, после чего на место незамедлительно выехали экипажи Росгвардии и правоохранители. В ходе совместных учений псевдопреступники были обезврежены.

Помимо этого, специалисты инженерно-технической группы ОМОН “Зырянин” с помощь служебный собаки и специальных средств обезвредили подозрительную вещь.