В Княжпогостском районе мужчина предложил "помощь" полиции и попал под суд

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Княжпогостском районе перед судом предстанет 54-летний местный житель, что предложил сотрудникам Госавтоинспекции "дружескую помощь". Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Как выяснилось в ходе следствия, 10 марта 2024 года сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по остановили грузовик на трассе Сыктывкар – Ухта, чтобы составить административные материалы из-за непристегнутых ремнями безопасности водителя и пассажиров.

В ходе оформления протоколов появился мужчина, который заявил, что он сопровождает грузовой автомобиль на другом транспортном средстве, и водитель с пассажиром грузовика являются его коллегами, которые очень спешат. После этого мужчина сел в служебный автомобиль и предложил инспектору ДПС перевести сумму штрафа на его банковскую карту, чем получил отказ. Не сдаваясь, мужчина передал полицейскому купюру номиналом 1 тысячу рублей, объяснив, что это не взятка, а просто помощь «по-дружески».

Сотрудники ГИБДД зафиксировали данный инцидент, и впоследствии было возбуждено уголовное дело, связанное с предоставлением взятки. Мужчина признал свою вину в совершении этого преступления.

Суд выразил согласие с позицией государственного обвинителя и вынес приговор мужчине в виде наказания в форме штрафа, который должен быть уплачен в доход государства в размере 15 тысяч рублей.