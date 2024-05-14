В Коми вертолет не смог завершить рейс из-за неисправности

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Инцидент случился с вертолетом авиакомпании “Комиавиатранс”. 9 мая вертолет “Комиавиатранса” не смог завершить полет из-за технической неисправности на борту. Тогда транспортное средство должно было отвезти людей из Ухты в Вуктыл. Однако после взлета вертолет вернулся в аэропорт вылета.

По сообщениям Северо-Западной транспортной прокуратуры от 14 мая стало известно, что Сосногорская транспортная прокуратура начала проверку “Комиавиатранса” после появления технической неисправность транспортного судна. Сейчас ведомство заинтересовано в том, чтобы выяснить соответствие законодательства о безопасности полетов и вопрос соблюдения прав 18 пассажиров, которые направлялись из Ухты в Вуктыл. После взлета вертолету пришлось из-за технической неисправности приземлиться в пункте отправки.