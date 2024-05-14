Суд отправил в колонию жителя Коми за гибель трех человек в ДТП

Осенью 2022 года на трассе в Сыктывдинском районе произошла страшная авария, в результате которой погибли три человека.

30 ноября 2022 года 22-летний мужчина за рулем автомобиля “ВАЗ” ехал по трассе Сыктывкар – Ухта. На 30-м километре дороги он решил обогнать движущуюся впереди машину, затем он проигнорировал запрещающий знак и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки “Джили”.