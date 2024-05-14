Суд отправил в колонию жителя Коми за гибель трех человек в ДТП
- 20:45 14 мая
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- Олег Помидоров
Осенью 2022 года на трассе в Сыктывдинском районе произошла страшная авария, в результате которой погибли три человека.
30 ноября 2022 года 22-летний мужчина за рулем автомобиля “ВАЗ” ехал по трассе Сыктывкар – Ухта. На 30-м километре дороги он решил обогнать движущуюся впереди машину, затем он проигнорировал запрещающий знак и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки “Джили”.
В результате ДТП погибло два пассажира “семерки”. Позже скончался и водитель иномарки.
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, 23-летнего житель Усть-Вымского района был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть двух или более лиц.
Сыктывдинский районный суд назначил наказания молодому человеку в виде четырех лет лишения свободы.