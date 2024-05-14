В Коми за один месяц ввели в эксплуатацию более 600 квартир
- 20:30 14 мая
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
С января по апрель в республике появилось 1094 квартиры.
Исходя из последних данных за прошлый месяц 2024 года для жителей региона были подготовлены 609 квартир, среди них 446 – в жилых домах, построенных населением.
Общая площадь введенного жилья приблизилась к 74,7 тысячи квадратным метрам. Это на 7,3% меньше, чем было за тот же период 2023 года. Также населением было создано 44,8 тысячи квадратных метров, что на 18,3% меньше уровня января-апреля предыдущего года.
В сельской местности население создало 28,1 тысячу квадратного метра общей площади жилья.