В Коми за один месяц ввели в эксплуатацию более 600 квартир

Исходя из последних данных за прошлый месяц 2024 года для жителей региона были подготовлены 609 квартир, среди них 446 – в жилых домах, построенных населением.

Общая площадь введенного жилья приблизилась к 74,7 тысячи квадратным метрам. Это на 7,3% меньше, чем было за тот же период 2023 года. Также населением было создано 44,8 тысячи квадратных метров, что на 18,3% меньше уровня января-апреля предыдущего года.