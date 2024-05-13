Синоптики рассказали о погоде в Коми на 14 мая
- 13 мая 23:00
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Как рассказали в региональном ЦГМС, завтра на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями.
Так, временами возможны небольшие осадки в виде снега, а днем местами выпадет мокрый снег. Ветер будет северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0…-5, местами опуститься до -10 градусов. Днем температура днем составит -1…+4, в отдельных южных районах +4…+9, на крайнем северо-востоке 0…-5 градусов.
В Сыктывкаре синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, а днем погода будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит -2…-4 градуса, а днем поднимется до +4…+6.