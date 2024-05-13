В одном из городов Коми компания распределила тепло для 47 домов

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Коми энергосбытовая компания установила балансировочные клапаны для выравнивания гидравлического и теплового режима в 47 домах Инты. Благодаря монтажу балансировочных клапанов в этих домах удалось разрешить проблему с распределением тепла.

В качестве одного из примеров, УК “Восход” в городе Инта приобрела регулирующую арматуру на стояки отопления внутренней системы для одного из жилых домов. После этого, потребление расхода тепла стало меньше на 24%. Также, жильцы перестали жаловаться на некачественное теплоснабжение, а температура внутри помещений стала соответствовать всем нормативам.