В одном из городов Коми компания распределила тепло для 47 домов
- 22:30 13 мая
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- Олег Помидоров
Коми энергосбытовая компания установила балансировочные клапаны для выравнивания гидравлического и теплового режима в 47 домах Инты.
Благодаря монтажу балансировочных клапанов в этих домах удалось разрешить проблему с распределением тепла.
В качестве одного из примеров, УК “Восход” в городе Инта приобрела регулирующую арматуру на стояки отопления внутренней системы для одного из жилых домов. После этого, потребление расхода тепла стало меньше на 24%. Также, жильцы перестали жаловаться на некачественное теплоснабжение, а температура внутри помещений стала соответствовать всем нормативам.
В Коми энергосбытовой компании напомнили, что регулировка внутридомовых систем теплоснабжения входит в обязанности управляющих компаний каждого дома в регионе. При этом они обязаны сами приобретать и проводить установку балансировочных клапанов на своих объектах.