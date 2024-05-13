В Коми 13 мая ожидается снег и мороз

В Коми 13 мая вновь ожидается снег и мороз. Такой прогноз предоставили в региональном ЦГМС. В целом территорию региона в этот день накроет облачная погода с прояснениями.

Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в большинстве районов Коми, лишь в некоторых населённых пунктах Прилузья осадков преимущественно не ожидается. Ночные показатели температуры остановятся в районе -2...-7С, днем -1...+4С. На севере республики ещё холоднее - не более 0...-5С днем. На юге столбик термометра поднимется до +4... +6С. Не лишним сегодня будет укутаться в тёплый шарф - синоптики предупредили о холодном ветре, что подует с северо-запада. Его скорость достигнет 6-11 метров в секунду.