Синоптики рассказали о погоде в Коми 8 мая

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС рассказал о погоде в республике на завтра. Так, ночью ожидается местами снег, а днем в северных районах местами небольшой снег. В центральных районах будут небольшие, а местами умеренные осадки, в виде снега и снега с дождем. В Удорском районе возможна погода без осадков, однако в южных районах жители могут ожидать сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

В республике ожидается северо-восточный ветер, северный, скоростью 7-12 метров в секунду. В южных районах днем скорость ветра будет порывами и достигнет 15-17 метров в секунду, а местами метель. Температура ночью -2…-7, а при прояснении опустится до -11.-16. Днем 0…+5, на крайнем северо-востоке 0…-5 градусов.