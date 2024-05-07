В одном из городов Коми стартовал сезон белых ночей
- 22:30 7 мая
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Заполярье пришли белые ночи.
С 7 по 29 мая в Воркуте за полярным кругом ночь приходит в виде сумерек.
Так, в северных широтах летом траектория солнца полога, а именно светило ненадолго погрузится за горизонт по касательной. После этого, начнет подниматься обратно. Подобные условия складываются летом, вокруг дня летнего солнцестояния.
А уже 30 мая в Воркуте стартует полярный день, который продлится до 13 июля.
Кстати, в столице Коми белые ночи начнутся 3 июня и будут продолжаться до 10 июля.