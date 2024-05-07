В одном из городов Коми стартовал сезон белых ночей

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Заполярье пришли белые ночи. С 7 по 29 мая в Воркуте за полярным кругом ночь приходит в виде сумерек.

Так, в северных широтах летом траектория солнца полога, а именно светило ненадолго погрузится за горизонт по касательной. После этого, начнет подниматься обратно. Подобные условия складываются летом, вокруг дня летнего солнцестояния.

А уже 30 мая в Воркуте стартует полярный день, который продлится до 13 июля.