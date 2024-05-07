Глава Минобраза Коми рассказала, что ожидает участников ЕГЭ в 2024 году

7 мая в Сыктывкаре прошел прямой эфир с министром образования и науки региона Натальей Якимовой. В рамках встречи, руководитель ведомства рассказала, какие нововведения ожидать выпускникам этого года.

Руководитель министерства пообщалась с почти сотней учащихся 11 классов, а также ответила на все интересующие их вопросы, в рамках прямого эфира “С министром о ЕГЭ”.