Глава Минобраза Коми рассказала, что ожидает участников ЕГЭ в 2024 году
- 21:45 7 мая
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- Олег Помидоров
7 мая в Сыктывкаре прошел прямой эфир с министром образования и науки региона Натальей Якимовой. В рамках встречи, руководитель ведомства рассказала, какие нововведения ожидать выпускникам этого года.
Руководитель министерства пообщалась с почти сотней учащихся 11 классов, а также ответила на все интересующие их вопросы, в рамках прямого эфира “С министром о ЕГЭ”.
Так, Наталья Якимова сообщила об изменениях в ЕГЭ-2024. Среди них оказалось изменение формы сдачи экзамена по математике: с базового уровня на профильный и наоборот, не позднее, чем за два месяца до сдачи.
Теперь каждый участник экзаменов сможет пересдать интересующий предмет 4 или 5 июля этого года. При этом полученные ранее баллы аннулируются. Последний день получения результатов экзаменов – 17 июля, а последний день подачи заявления в ВУЗы – 25 июля.
Также министр отметила, что теперь в экзамене будет полная цифровизация: все бланки с заданиями и полями для ответов появятся заранее в учебных заведения через интернет. Их будут распечатывать прямо в классах при детях – больше никаких пакетов с присланными в бумажном виде бланками контрольно-измерительных материалов.
Помимо прочего, на интервью подняли важную тему о перекусе для участников экзамена. Главное, чтобы еда не отвлекала других. Не стоит приносить продукты в шумных обертках, с резкими запахами и газированные напитки.