В Коми преступник похитил телефон и колеса для автомобиля

Ухтинский горсуд приговорил ранее неоднократно судимого мужчину к колонии за кражу.

Следователи выяснили, что в ноябре 2023 года подсудимый познакомился с несколькими людьми, которым он позднее предложил обменять транспортное средство. При этом он не упомянул, что у него машины не было. После осмотра предложенного подсудимым к обмену авто, знакомые предложили обменяться только колесами, доплатив мужчине 7000 рублей. В тот же день, реальный владелец автомобиля обнаружил, что у его транспорта были похищены колеса, общей суммой в 37 тысяч рублей.