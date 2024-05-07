В Коми преступник похитил телефон и колеса для автомобиля
- 20:45 7 мая
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- Олег Помидоров
Ухтинский горсуд приговорил ранее неоднократно судимого мужчину к колонии за кражу.
Следователи выяснили, что в ноябре 2023 года подсудимый познакомился с несколькими людьми, которым он позднее предложил обменять транспортное средство. При этом он не упомянул, что у него машины не было. После осмотра предложенного подсудимым к обмену авто, знакомые предложили обменяться только колесами, доплатив мужчине 7000 рублей. В тот же день, реальный владелец автомобиля обнаружил, что у его транспорта были похищены колеса, общей суммой в 37 тысяч рублей.
Правоохранители оперативно нашли покупателей похищенных колес и отдали их потерпевшим.
Пару дней спустя, мужчина познакомился с человеком, которому предложил выпить у него дома. После распития спиртных напитков, мужчина незаметно похитил у спящего гостя мобильный телефон стоимостью в 16 250 рублей. Позднее, он его продал за 2000 рублей.
В суде мужчина признал свою вину в совершенных преступлениях в полном объеме. Его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.