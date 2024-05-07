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Главврач одного из медучреждений Коми сменил место работы

Главврач одного из медучреждений Коми сменил место работыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Бывший глава Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Виталий Ломов стал главврачом Коми госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий.

Как выяснилось, Виталий Ломов приступил к исполнению своих обязанностей 6 мая. Оказалось, что его кандидатуру на должность главврача рассматривали относительно долго. Процесс согласования кандидатуры длился с января 2024 года.

По сообщениям республиканских СМИ, Виталий Ломов покинул должность главврача физдиспансера, так как по его мнению, “всегда нужно двигаться и менять свою жизнь”.

Напомним, ранее он занимал должность главного врача в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере с июля 2014 года.
 

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