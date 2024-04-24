Синоптики рассказали о погоде в Коми на 25 апреля
- 23:00 24 апреля
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС опубликовал свой прогноз погоды на завтра.
25 апреля в республике ожидается облачная погода с прояснениями, в северных районах возможен местами небольшой снег и мокрый снег.
В южных районах ночью будут умеренные, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер восточный и юго-восточный, скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура ночью -2…-7 градусов, а при прояснении опуститься до -12…-17 градусов. Днем температура составит 0…+5 градусов, на крайнем северо-востоке -1…-6, на юго-западе ночью +4…-1, днем поднимется +6…+11 градусов.
В Сыктывкаре 25 апреля ночью будет дождь, мокрый снег, а днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0…+2, днем поднимется до +6…+8 градусов.