В Сыктывкаре пройдет фестиваль творчества для людей с инвалидностью
- 22:30 24 апреля
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- Олег Помидоров
Прямо сейчас идет прием заявок на участие в VI Открытом городском конкурсе-фестивале творчества среди людей с инвалидностью “Радуга талантов”.
Центр досуга и кино “Октябрь” объявляет прием заявок на VI открытый городской конкурс-фестиваль творчества среди людей с инвалидностью “Радуга талантов”. В мероприятии могут принять участие танцоры, вокалисты, музыканты и актеры.
Мероприятие будет проводиться по следующим номинациям: “Хореография”, “Вокал”, “Жестовое пение”, “Инструментальное творчество”, “Актерское мастерство” и “Лучший инклюзивный номер”.
Организаторы принимают заявки и видео с выступлениями для иногородних до 13 мая. Возрастных категорий несколько: от 7 до 17 лет, от 18 лет и старше. Также участников ждет отборочный тур 15 мая и гала-концерт 23 мая с самыми лучшими номерами.
Дополнительную информацию участники смогут получить по номеру телефона: 8 (8212) 44-08-43.