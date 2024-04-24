В Сыктывкаре пройдет фестиваль творчества для людей с инвалидностью

Центр досуга и кино “Октябрь” объявляет прием заявок на VI открытый городской конкурс-фестиваль творчества среди людей с инвалидностью “Радуга талантов”. В мероприятии могут принять участие танцоры, вокалисты, музыканты и актеры.

Организаторы принимают заявки и видео с выступлениями для иногородних до 13 мая. Возрастных категорий несколько: от 7 до 17 лет, от 18 лет и старше. Также участников ждет отборочный тур 15 мая и гала-концерт 23 мая с самыми лучшими номерами.