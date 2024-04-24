Сыктывкарский пенсионер правоохранительного органа предстанет перед судом за мошенничество
- 21:45 24 апреля
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- Олег Помидоров
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пенсионера правоохранительного органа, которого обвинили в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.
По версии следствия, в течение нескольких лет обвиняемый получал пенсию за выслугу лет с учетом ежемесячной доплаты на нетрудоспособных иждивенцев. Хотя на это у него не было прав.
При этом мужчина предоставлял заведомо ложные сведения о том, что он является неработающим пенсионером и умалчивал, что является бизнесменом в качестве руководителя коммерческих организаций. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более 300 тысяч рублей. Пенсионер правоохранительных органов распорядился деньгами по своему усмотрению.
По этому уголовному делу была собрана достаточная доказательная база, благодаря чему дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.