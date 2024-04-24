Сыктывкарский пенсионер правоохранительного органа предстанет перед судом за мошенничество

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пенсионера правоохранительного органа, которого обвинили в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере. По версии следствия, в течение нескольких лет обвиняемый получал пенсию за выслугу лет с учетом ежемесячной доплаты на нетрудоспособных иждивенцев. Хотя на это у него не было прав.

При этом мужчина предоставлял заведомо ложные сведения о том, что он является неработающим пенсионером и умалчивал, что является бизнесменом в качестве руководителя коммерческих организаций. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более 300 тысяч рублей. Пенсионер правоохранительных органов распорядился деньгами по своему усмотрению.