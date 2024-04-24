В Коми возбудили дело в отношении иноагента Гарри Каспарова
- 20:45 24 апреля
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- Олег Помидоров
Сыктывкарский горсуд избрал меру пресечения шахматисту Гарри Каспарову*, экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову*, Евгении Чириковой*, Ивану Тютрину*.
Всех вышеперечисленных лиц обвиняют в создании террористического сообщества, в руководстве им, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.
Как рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда, фигурантов уголовного дела не было на процессе, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношение них избиралась заочно.
В случае их задержания на территории иностранного государства и с момента передачи правоохранителям Российской Федерации, а также с момента их задержания, начнется срок содержания под стражей для обвиняемых.
*Признаны иноагентами. Внесены в список экстремистов и террористов.