В Коми возбудили дело в отношении иноагента Гарри Каспарова

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский горсуд избрал меру пресечения шахматисту Гарри Каспарову*, экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову*, Евгении Чириковой*, Ивану Тютрину*. Всех вышеперечисленных лиц обвиняют в создании террористического сообщества, в руководстве им, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.

Как рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда, фигурантов уголовного дела не было на процессе, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношение них избиралась заочно.

В случае их задержания на территории иностранного государства и с момента передачи правоохранителям Российской Федерации, а также с момента их задержания, начнется срок содержания под стражей для обвиняемых.