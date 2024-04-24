Сыктывкарского подростка обвинили в покушении на сбыт наркотиков

Следователи предъявили 16-летнему сыктывкарцу обвинение в покушении на сбыт запрещенных веществ.

Как рассказали в региональном управлении Следственного Комитета по России, в апреле 2024 года несовершеннолетний, находясь в составе организованной преступной группы, которая распространяла наркотические вещества, положил “закладку” с наркотиком в подъезде одного из домов по улице Чкалова для последующего сбыта. Однако он не успел реализовать свои преступные действия, так как его перехватили оперативники, а сверток с запрещенным веществом был изъят.