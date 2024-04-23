В Сыктывкар придут заморозки: что говорят синоптики

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В региональном ЦГМС рассказали о погоде в Коми на завтра. Завтра в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможны небольшие осадки, а днем в юго-западных районах небольшие и местами умеренные осадки. Среди них – мокрый снег и дождь.

Ветер будет восточной четверти, скоростью 7-12 метров в секунду. Днем в отдельных центральных районах будут порывы, скоростью 15-17 метров в секунду. Температура ночью в северных районах -4…-9, при прояснениях температура опустится до -13…-18 градусов. В южных районах -1…-6, на крайнем юге температура составит -1…+4, днем +1…+6, местами опуститься до -1…-6 градусов.