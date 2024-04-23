Жителя Коми осудили за выдуманную историю про кражу водки

Мужчина из Усть-Цильмы был приговорен к обязательным работам.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, соседка попросила своего знакомого купить бутылку водки. Мужчина отправился в магазин и купил две бутылки, однако он их выпил по пути домой. Вернувшись без алкоголя, но пьяным, житель Усть-Цильмы не стал ссориться со знакомой и выдумал историю о краже водки. Он сообщил женщине, что у него неизвестные украли алкоголь, ударили по голове и положили в рот наркотики, которые вызвали опьянение.