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Жителя Коми осудили за выдуманную историю про кражу водки

Жителя Коми осудили за выдуманную историю про кражу водкифото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мужчина из Усть-Цильмы был приговорен к обязательным работам.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, соседка попросила своего знакомого купить бутылку водки. Мужчина отправился в магазин и купил две бутылки, однако он их выпил по пути домой. Вернувшись без алкоголя, но пьяным, житель Усть-Цильмы не стал ссориться со знакомой и выдумал историю о краже водки. Он сообщил женщине, что у него неизвестные украли алкоголь, ударили по голове и положили в рот наркотики, которые вызвали опьянение.

Женщина сообщила об этой истории в полицию. Правоохранителям мужчина подтвердил эту историю. Однако позже выяснилось, что нападения не было, а на мужчину завели уголовное дело за ложный донос. 

Ижемский районный суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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