Под Сыктывкаром спасателям пришлось снимать осиные ульи
- 20:45 23 апреля
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- Олег Помидоров
Фото в качестве иллюстрации
Затем хозяйка сарая ульи сожгла
Вчера, 22 апреля, сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми", входящий в состав комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, получил вызов на помощь жительнице села Выльгорт.
Как выяснилось, данная женщина обнаружила в своем сарае целую колонию ос, и незамедлительно обратилась в службу спасения. После прибытия спасатели обнаружили целых шесть осиновых гнезд.
Ввиду того, что на данный момент насекомые находились в состоянии спячки, спасатели приняли решение аккуратно срезать ульи и уложить их в специальный мешок. Хозяйка дома взяла мешок и отправила его в печь, чтобы полностью избавиться от насекомых.
Весь процесс спасательной операции занял ровно 30 минут, с 18:00 до 18:30.