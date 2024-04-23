Под Сыктывкаром спасателям пришлось снимать осиные ульи

Затем хозяйка сарая ульи сожгла

Вчера, 22 апреля, сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми", входящий в состав комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, получил вызов на помощь жительнице села Выльгорт.



Как выяснилось, данная женщина обнаружила в своем сарае целую колонию ос, и незамедлительно обратилась в службу спасения. После прибытия спасатели обнаружили целых шесть осиновых гнезд.



Ввиду того, что на данный момент насекомые находились в состоянии спячки, спасатели приняли решение аккуратно срезать ульи и уложить их в специальный мешок. Хозяйка дома взяла мешок и отправила его в печь, чтобы полностью избавиться от насекомых.



Весь процесс спасательной операции занял ровно 30 минут, с 18:00 до 18:30.