Мост на границе Сыктывкара снова некому строить

Подрядная организация на грани банкротства

За новым мостом через реку Лемью окончательно закрепилась приставка "долгострой", сообщает ГТРК "Коми Гор". Подрядная организация, которая выиграла тендер на продолжение строительства, находится на грани банкротства, так как на её технику наложен арест.



Напомним, что строительство моста на границе столицы Коми и Корткеросского района началось в 2018 году. Однако из-за ошибок в проекте сваи сдвинулись во время строительства. В результате "Управтодор Коми" взыскал с проектировщика 42 млн рублей и заказал новый проект с техническим решением. Но новая подрядная организация не смогла его реализовать, так как сваи снова не выдержали.



После внесения ещё одних изменений в технологию, были проведены пробные испытания, и проект был запущен в работу. Однако на данный момент нет подрядной организации, которая могла бы его реализовать. В то же время, за старым аварийным мостом, по которому организовано реверсивное движение и ограничен тоннаж, установлено постоянное наблюдение.



Был заключен контракт с подрядной организацией, и её эксперты установили оборудование на опоры, чтобы просмотреть, как мост себя ведет. Было получено заключение, что при текущих условиях он способен надежно служить до 2027 года. Однако контроль за конструкцией моста продолжается ежемесячно, сообщил и.о. министра строительства и ЖКХ по Республике Коми Кирилл Забалуев.