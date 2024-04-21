В Ухте две женщины пострадали при столкновении двух автомобилей
- 13:45 21 апреля
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- Инга Межевикина
В регионе Коми 20 апреля произошло восемь случаев автомобильных аварий с материальным ущербом и одно ДТП, в котором два человека получили травмы. Эту информацию сообщили в региональном управлении ГИБДД.
На перекрестке улицы Сенюкова и Интернациональной в Ухте в 23:09 произошло столкновение автомобилей. Водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Западная, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Дэу", который двигался навстречу также на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадали две пассажирки Mitsubishi, женщины 1949 и 1979 годов рождения. Они получили ушибы головы и груди, но не требовали госпитализации. Обе пассажирки были пристегнуты.
Виновник ДТП обладает стажем вождения с 2009 года.
ГИБДД призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности. Водители обязаны снизить скорость и быть особенно внимательными на подходе к пешеходным переходам и другим местам, где могут находиться пешеходы.