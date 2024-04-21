В Ухте две женщины пострадали при столкновении двух автомобилей

В регионе Коми 20 апреля произошло восемь случаев автомобильных аварий с материальным ущербом и одно ДТП, в котором два человека получили травмы. Эту информацию сообщили в региональном управлении ГИБДД.

На перекрестке улицы Сенюкова и Интернациональной в Ухте в 23:09 произошло столкновение автомобилей. Водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Западная, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Дэу", который двигался навстречу также на разрешающий сигнал светофора.