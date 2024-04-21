Жители Коми сталкиваются с проблемами безопасности в сети
- 11:45 21 апреля
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- Инга Межевикина
В Коми 30% пользователей Интернета сталкивались с проблемами безопасности в сети
Статистические данные сообщает Комистат. Спам получали 28% опрошенных, письма от мошенников — 9%. Сталкивались с поддельными сайтами и вирусами по 3% пользователей, пострадали от взлома учетных записей — 2%. Таковы данные выборочного наблюдения 2023 года.
Две трети пользователей интернета имеют средства защиты информации. Антивирусы на свои устройства установили 64% опрошенных, антиспамовые фильтры — 14%, а 3% поставили средства родительского контроля.