Жители Коми сталкиваются с проблемами безопасности в сети

В Коми 30% пользователей Интернета сталкивались с проблемами безопасности в сети

Статистические данные сообщает Комистат. Спам получали 28% опрошенных, письма от мошенников — 9%. Сталкивались с поддельными сайтами и вирусами по 3% пользователей, пострадали от взлома учетных записей — 2%. Таковы данные выборочного наблюдения 2023 года.