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Жители Коми сталкиваются с проблемами безопасности в сети

Жители Коми сталкиваются с проблемами безопасности в сети

В Коми 30% пользователей Интернета сталкивались с проблемами безопасности в сети

Статистические данные сообщает Комистат. Спам получали 28% опрошенных, письма от мошенников — 9%. Сталкивались с поддельными сайтами и вирусами по 3% пользователей, пострадали от взлома учетных записей — 2%. Таковы данные выборочного наблюдения 2023 года.

Две трети пользователей интернета имеют средства защиты информации. Антивирусы на свои устройства установили 64% опрошенных, антиспамовые фильтры — 14%, а 3% поставили средства родительского контроля.

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