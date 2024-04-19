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20 апреля Сыктывкар окутает долгожданное тепло

20 апреля Сыктывкар окутает долгожданное теплоФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональные ЦГМС сообщили о прогнозе погоды на завтра в Коми.

Так, в южных районах региона влияние южного циклона проявится усилением ветра и порывами, скоростью до 15-20 метров в секунду. Возможен дождь и кратковременное повышение дневной температура до +13…+18 градусов тепла.

В северных районах, например ближе к центру атмосферного вихря, пройдут сильные осадки в виде мокрого снега. Температура будет держаться на отметках -1…+4 градуса. На крайнем северо-востоке ожидаются снегопады. Там температура не поднимется выше -5 градусов.

В Сыктывкаре завтра будет облачная погода с прояснениями. Временами возможен небольшое дождь. Ветер восточный с переходом на юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду, а днем порывами до 15-17 метров в секунду. Температура ночью составит +1…+3 градуса, а днем поднимется до +13…+15 градусов тепла.
 

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