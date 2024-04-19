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Житель Коми заплатит 80 тысяч рублей за уклонение от призыва

Житель Коми заплатит 80 тысяч рублей за уклонение от призывафото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ухтинца осудили за уклонение от призыва на военную службу.

Как рассказали в пресс-службе судов региона, в отношении ранее не судимого жителя Ухты вынесли обвинительный приговор. Молодой человек решил не исполнять конституционную обязанность по прохождению военной службы по призыву и в рамках призывной кампании 2023 года специально уклонялся от призыва.

При этом ухтинец не имел законных оснований для освобождения и отсрочки от военной службы, а по повесткам он не являлся в военный комиссариат.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, с учетом полного согласия подсудимого с предъявленным ему обвинением.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления и приговорил его к штрафу в размере 80 тысяч рублей.
 

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