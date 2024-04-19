Житель Коми заплатит 80 тысяч рублей за уклонение от призыва

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ухтинца осудили за уклонение от призыва на военную службу. Как рассказали в пресс-службе судов региона, в отношении ранее не судимого жителя Ухты вынесли обвинительный приговор. Молодой человек решил не исполнять конституционную обязанность по прохождению военной службы по призыву и в рамках призывной кампании 2023 года специально уклонялся от призыва.

При этом ухтинец не имел законных оснований для освобождения и отсрочки от военной службы, а по повесткам он не являлся в военный комиссариат.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, с учетом полного согласия подсудимого с предъявленным ему обвинением.