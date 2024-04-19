9 мая в Сыктывкаре будет работать проект "Узнай судьбу фронтовика"

В преддверии 9 мая, в Сыктывкаре уже был утвержден план мероприятий, посвященных 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление можно найти на сайте администрации столицы Коми.

Уже с 25 апреля начинаются всероссийские акции "Георгиевская лента" и "Красная гвоздика", которые пройдут и в Сыктывкаре. Волонтеры акции можно будет встретить у мемориального комплекса "Вечная слава", на Стефановской площади, площади возле Свято-Стефановского кафедрального собора, у ТРЦ "Парма" и ТЦ "Аврора", на Покровском бульваре, в Эжве у Эжвинского ДКБ и по проспекту Бумажников, 36/1.