9 мая в Сыктывкаре будет работать проект "Узнай судьбу фронтовика"
- 19:15 19 апреля
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- Елизавета Петрова
В преддверии 9 мая, в Сыктывкаре уже был утвержден план мероприятий, посвященных 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление можно найти на сайте администрации столицы Коми.
Уже с 25 апреля начинаются всероссийские акции "Георгиевская лента" и "Красная гвоздика", которые пройдут и в Сыктывкаре. Волонтеры акции можно будет встретить у мемориального комплекса "Вечная слава", на Стефановской площади, площади возле Свято-Стефановского кафедрального собора, у ТРЦ "Парма" и ТЦ "Аврора", на Покровском бульваре, в Эжве у Эжвинского ДКБ и по проспекту Бумажников, 36/1.
Общие мероприятия, посвященные 79-й годовщине победы, будут проходить в традиционном формате. Они начнутся с возложения цветов у памятников и "Вечного огня". Затем торжественные мероприятия перейдут на Стефановскую площадь, где состоится парад военной техники, а также легкоатлетическая эстафета.
В рамках празднования будут задействованы также аллеи за памятником Ленину, где будут проводиться тематические мастер-классы, концерты профессиональных и самодеятельных творческих коллективов города, а также полевая кухня. Кировский парк преобразится в "Парк победы", где будут работать тематические площадки, организована торговля шашлыком и выпечкой. В 15:00 начнется фестиваль хоровых коллективов "Красная гвоздика".
Также в центре города будут задействованы и другие площадки. На площадке под часами будет организовано мероприятие "Танцы победного мая", у Северного народного банка будет выставка военной техники, у Дома быта пройдет библиотечный марафон "Книжное мгновение весны", а также будет работать проект "Узнай судьбу фронтовика".
Однако, в этом году из-за обстоятельств, связанных с пандемией, Бессмертный полк будет проходить без массового шествия, а также не предусмотрен праздничный салют.