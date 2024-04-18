Синоптики сообщили, какая погода будет в Коми 19 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС опубликовал прогноз погоды в республике на завтра. Завтра в Коми ожидается облачная с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, на юге возможен снег с дождем. Днем в северных районах преимущественно без осадков, а в южных районах небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь. Ветер восточной четверти ночью скоростью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.

Температура ночью в северных районах ожидается -13…-18 градусов. При прояснении опустится до -24. В центральных районах -6…-11, в южных районах ожидается +2…-3 градусов. Днем в северных районах температура составит -2…-7 градусов, на крайнем северо-востоке -10…-15, в южных районах +1…+6, на крайнем юге до +11 градусов.