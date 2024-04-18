Синоптики сообщили, какая погода будет в Коми 19 апреля
- 23:00 18 апреля
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС опубликовал прогноз погоды в республике на завтра.
Завтра в Коми ожидается облачная с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, на юге возможен снег с дождем. Днем в северных районах преимущественно без осадков, а в южных районах небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь. Ветер восточной четверти ночью скоростью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.
Температура ночью в северных районах ожидается -13…-18 градусов. При прояснении опустится до -24. В центральных районах -6…-11, в южных районах ожидается +2…-3 градусов. Днем в северных районах температура составит -2…-7 градусов, на крайнем северо-востоке -10…-15, в южных районах +1…+6, на крайнем юге до +11 градусов.
В Сыктывкаре облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер восточный, ночью, скоростью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура ночью -1…-3, днем поднимется до +3…+5 градусов.