В Коми 16-летняя девушка похищала деньги пенсионеров

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Княжпогостском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней пособницы мошенников. Следствие считает, что в январе 2024 года несовершеннолетняя, действуя в составе организованной группы совместно с неизвестными, обманным путем похитила 320 тысяч рублей у 85-летнего пенсионера и его 79-летней супруги. В ходе телефона звонка, мошенники сообщили пенсионерам, что их дочь попала в ДТП с тяжкими последствиями, и для урегулирования ситуации, было необходимо передать пострадавшим деньги через “курьера”.

Пенсионеры поверили телефонным аферистам, назвали свой адрес, а прибывшая на место 16-летняя девушка забрала их деньги. После этого пособница направилась к банкомату для перевода денег мошенникам, однако была задержана правоохранителями.