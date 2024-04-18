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В Сыктывкаре открыли выставку о трагедии в Чернобыле

В Сыктывкаре открыли выставку о трагедии в Чернобылефото пресс-службы администрации Сыктывкара

В столице Коми открылась выставка “В память о Чернобыле”, которая посвящена 38-й годовщине крупнейшей в истории атомной энергетики катастрофы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Сыктывкара, посмотреть на фотографии и познакомиться с историей ликвидации крупной техногенной катастрофы можно в галерее “Пейзажи Севера” до 30 апреля 2024 года.

На открытии выставки выступили представители администрации Сыктывкара и ликвидаторы той страшной аварии. Последние рассказали об ужасе той катастрофы и трудностях, которые им пришлось преодолеть.

Фотографии на планшетной выставке предоставили ликвидаторы аварии из личных архивов. В их работах был показан трудовой подвиг жителей Коми, которые боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы.
 

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