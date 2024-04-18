В Сыктывкаре открыли выставку о трагедии в Чернобыле

В столице Коми открылась выставка “В память о Чернобыле”, которая посвящена 38-й годовщине крупнейшей в истории атомной энергетики катастрофы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Сыктывкара, посмотреть на фотографии и познакомиться с историей ликвидации крупной техногенной катастрофы можно в галерее “Пейзажи Севера” до 30 апреля 2024 года.