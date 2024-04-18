В Сыктывкаре открыли выставку о трагедии в Чернобыле
- 20:45 18 апреля
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- Олег Помидоров
фото пресс-службы администрации Сыктывкара
В столице Коми открылась выставка “В память о Чернобыле”, которая посвящена 38-й годовщине крупнейшей в истории атомной энергетики катастрофы.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Сыктывкара, посмотреть на фотографии и познакомиться с историей ликвидации крупной техногенной катастрофы можно в галерее “Пейзажи Севера” до 30 апреля 2024 года.
На открытии выставки выступили представители администрации Сыктывкара и ликвидаторы той страшной аварии. Последние рассказали об ужасе той катастрофы и трудностях, которые им пришлось преодолеть.
Фотографии на планшетной выставке предоставили ликвидаторы аварии из личных архивов. В их работах был показан трудовой подвиг жителей Коми, которые боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы.