В Коми определили лучшего таксиста
- 20:30 18 апреля
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- Олег Помидоров
фото предоставлены пресс-службой конкурса
18 апреля в Сыктывкаре прошел регэтап Всероссийского конкурса “Лучший водитель такси в России”.
В рамках соревнований, водители из Коми прошли теоретическую проверку на знание ПДД, а также основ оказания первой медицинской помощи пострадавшим в аварии. В практической части, водителям пришлось соревноваться между собой в умении плавно и аккуратно водить транспорт. На автодроме их ожидали различным непростые испытания.
В соревнованиях приняли участие 21 водитель такси. Победу одержал Евгений Сельков. Мужчина участвовал в соревнованиях первый раз. От организаторов ему достался приз в размере 15 тысяч рублей. Теперь таксист представит регион на финале конкурса. Главный приз – 150 тысяч рублей и легковой автомобиль.