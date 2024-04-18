В Коми определили лучшего таксиста

18 апреля в Сыктывкаре прошел регэтап Всероссийского конкурса “Лучший водитель такси в России”.

В рамках соревнований, водители из Коми прошли теоретическую проверку на знание ПДД, а также основ оказания первой медицинской помощи пострадавшим в аварии. В практической части, водителям пришлось соревноваться между собой в умении плавно и аккуратно водить транспорт. На автодроме их ожидали различным непростые испытания.