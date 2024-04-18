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В Коми определили лучшего таксиста

В Коми определили лучшего таксистафото предоставлены пресс-службой конкурса

18 апреля в Сыктывкаре прошел регэтап Всероссийского конкурса “Лучший водитель такси в России”.

В рамках соревнований, водители из Коми прошли теоретическую проверку на знание ПДД, а также основ оказания первой медицинской помощи пострадавшим в аварии. В практической части, водителям пришлось соревноваться между собой в умении плавно и аккуратно водить транспорт. На автодроме их ожидали различным непростые испытания.

В соревнованиях приняли участие 21 водитель такси. Победу одержал Евгений Сельков. Мужчина участвовал в соревнованиях первый раз. От организаторов ему достался приз в размере 15 тысяч рублей. Теперь таксист представит регион на финале конкурса. Главный приз – 150 тысяч рублей и легковой автомобиль.
 

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