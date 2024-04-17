Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 18 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил о том, какая будет погода в республике завтра. 18 апреля в Коми ожидается облачная погода с прояснениями, а ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки, среди которых снег, мокрый снег, а на юге дождь. Днем местами возможен небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Ветер северной четверти, скоростью 6-11 метров в секунду, на крайнем северо-востоке, скоростью 9-14 метров в секунду, ночью метель.

Температура в северных районах ночью -13…-18, днем -5…-10, местами -13…-18. В центральных районах ночью -4…-9, днем -3…+2, в южных районах ночью -2…+3, днем +4…+9 градусов тепла.