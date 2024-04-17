Аферисты уговорили безработного жителя Коми взять кредит

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

После перевода денег, мошенники перестали выходить на связь. В полицию Печоры обратился 43-летний безработный местный житель с заявлением о хищении у него 39 тысяч кредитных средств.

Мужчина рассказал полицейским, что сначала ему позвонил представитель сотовой компании и сообщил о скором окончании договора на обслуживание сим-карты. Далее, с мужчиной связался фейковый сотрудник безопасности мобильного оператора и начал выяснять, к каким платежным онлайн-приложениям привязан этот номер телефона.

После этого мошенники начали названивать мужчине, представляясь специалистами различных силовых структур. В итоге они уговорили печорца оформить кредит на 39 тысяч рублей и отправить эту сумму на якобы защищенный от краж счет. Как только средства поступили преступникам, они перестали выходить на связь.