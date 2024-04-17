Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Аферисты уговорили безработного жителя Коми взять кредит

Аферисты уговорили безработного жителя Коми взять кредитФото из архива "Про Город Сыктывкар"

После перевода денег, мошенники перестали выходить на связь.

В полицию Печоры обратился 43-летний безработный местный житель с заявлением о хищении у него 39 тысяч кредитных средств.

Мужчина рассказал полицейским, что сначала ему позвонил представитель сотовой компании и сообщил о скором окончании договора на обслуживание сим-карты. Далее, с мужчиной связался фейковый сотрудник безопасности мобильного оператора и начал выяснять, к каким платежным онлайн-приложениям привязан этот номер телефона. 

После этого мошенники начали названивать мужчине, представляясь специалистами различных силовых структур. В итоге они уговорили печорца оформить кредит на 39 тысяч рублей и отправить эту сумму на якобы защищенный от краж счет. Как только средства поступили преступникам, они перестали выходить на связь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости