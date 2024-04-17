В Коми пенсионер умер из-за бутылки водки
- 21:45 17 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Пожилого мужчину ударила бутылкой по голове его супруга.
Суд установил, что в октябре 2023 года между сосногорской пенсионеркой и ее 72-летним супругом, которые более десяти лет злоупотребляли спиртным, на почве приема алкоголя возник конфликт. Во время ссоры, женщина схватила бутылку из-под водки и ударила супруга по голове.
От полученного удара у мужчины появилась рана, которая осложнилась массивной кровопотерей. Это и стало причиной гибели пенсионера. В полицию женщина сообщила через сутки, когда протрезвела.
В суде женщина частично признала свою вину, сообщив, что бросила со злости бутылку в сторону головы мужчины.
Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.