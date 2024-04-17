В Коми пенсионер умер из-за бутылки водки

Пожилого мужчину ударила бутылкой по голове его супруга.

Суд установил, что в октябре 2023 года между сосногорской пенсионеркой и ее 72-летним супругом, которые более десяти лет злоупотребляли спиртным, на почве приема алкоголя возник конфликт. Во время ссоры, женщина схватила бутылку из-под водки и ударила супруга по голове.