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В Коми пенсионер умер из-за бутылки водки

В Коми пенсионер умер из-за бутылки водкиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Пожилого мужчину ударила бутылкой по голове его супруга.

Суд установил, что в октябре 2023 года между сосногорской пенсионеркой и ее 72-летним супругом, которые более десяти лет злоупотребляли спиртным, на почве приема алкоголя возник конфликт. Во время ссоры, женщина схватила бутылку из-под водки и ударила супруга по голове.

От полученного удара у мужчины появилась рана, которая осложнилась массивной кровопотерей. Это и стало причиной гибели пенсионера. В полицию женщина сообщила через сутки, когда протрезвела.

В суде женщина частично признала свою вину, сообщив, что бросила со злости бутылку в сторону головы мужчины. 

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

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