В Коми клещ напал на жителя: это уже второй случай в 2024 году
- 20:45 17 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Несмотря на холодную погоду, клещи начали свою охоту.
В Республике Коми в период с 8 по 14 апреля зарегистрировали один случай укуса клещом местного жителя в Койгородском районе, с начала апреля этого года. Несмотря на холодную погоду в регионе, это уже второй зафиксированный случай.
Управление регионального Роспотребнадзора сообщает, что заболеванием клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью таких мер профилактики как: прививки против клещевого энцефалита и серопрофилактики в виде экстренной помощи путем введения иммуноглобулина, который вводится не позднее 96 часов после присасывания клеща.
Также, при походе в лес рекомендуется использовать защитную одежду и после прогулки на природе тщательно себя осматривать.