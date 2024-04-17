Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми клещ напал на жителя: это уже второй случай в 2024 году

В Коми клещ напал на жителя: это уже второй случай в 2024 годуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Несмотря на холодную погоду, клещи начали свою охоту.

В Республике Коми в период с 8 по 14 апреля зарегистрировали один случай укуса клещом местного жителя в Койгородском районе, с начала апреля этого года. Несмотря на холодную погоду в регионе, это уже второй зафиксированный случай.

Управление регионального Роспотребнадзора сообщает, что заболеванием клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью таких мер профилактики как: прививки против клещевого энцефалита и серопрофилактики в виде экстренной помощи путем введения иммуноглобулина, который вводится не позднее 96 часов после присасывания клеща.

Также, при походе в лес рекомендуется использовать защитную одежду и после прогулки на природе тщательно себя осматривать.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости