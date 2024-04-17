В Коми клещ напал на жителя: это уже второй случай в 2024 году

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Несмотря на холодную погоду, клещи начали свою охоту. В Республике Коми в период с 8 по 14 апреля зарегистрировали один случай укуса клещом местного жителя в Койгородском районе, с начала апреля этого года. Несмотря на холодную погоду в регионе, это уже второй зафиксированный случай.

Управление регионального Роспотребнадзора сообщает, что заболеванием клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью таких мер профилактики как: прививки против клещевого энцефалита и серопрофилактики в виде экстренной помощи путем введения иммуноглобулина, который вводится не позднее 96 часов после присасывания клеща.