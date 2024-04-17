Сыктывкарца приговорили к колонии за смерть пассажирки в угнанной машине
- 20:30 17 апреля
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- Олег Помидоров
Во время погони, автомобилист опрокинул машину в кювет.
Суд установил, что водитель 1988 года рождения, будучи лишенным права управления транспортным средством, имея непогашенную судимость за пьяную езду, 22 июля 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину марки “Форд”. Уходя от погони автоэкипажа ГИБДД, мужчина выехал на встречную полосу, которая имела поворот направо и была обозначена дорожным знаком “Опасный поворот”.
Продолжая движение, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате аварии погибла пассажирка. Она скончалась до приезда медиков. Водитель имел стаж вождения с 2010 года.
Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 11,6 лет. С учетом первого приговора, итоговый срок был увеличен до 12 лет в колонии строгого режима.