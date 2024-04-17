Сыктывкарца приговорили к колонии за смерть пассажирки в угнанной машине

фото ГИБДД по Коми

Во время погони, автомобилист опрокинул машину в кювет. Суд установил, что водитель 1988 года рождения, будучи лишенным права управления транспортным средством, имея непогашенную судимость за пьяную езду, 22 июля 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину марки “Форд”. Уходя от погони автоэкипажа ГИБДД, мужчина выехал на встречную полосу, которая имела поворот направо и была обозначена дорожным знаком “Опасный поворот”.

Продолжая движение, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате аварии погибла пассажирка. Она скончалась до приезда медиков. Водитель имел стаж вождения с 2010 года.